Президент Белоруссии Лукашенко сообщил, что по делу о взятках проходит его лечащий врач

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18 апреля 2022, 16:12 Источник: сайт президента Белоруссии

А. Лукашенко на совещании, фото: president.gov.by/ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что его лечащий врач оказался среди медиков, задержанных по делу о взятках. Лукашенко 18 апреля принял с докладом Министра здравоохранения Белорусии Дмитрия Пиневича, Генерального прокурора республики Андрея Шведа и Председателя Комитета государственной безопасности страны Ивана Тертеля.

Они доложили белорусскому президенту о деле о коррупции в медицине, в рамках которого задержаны 35 должностных лиц. Всего по делу о взятках проходит более 60 фигурантов.

Лукашенко заявил, что тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет. Как он отметил, "печально, что туда попал и лечащий "врач президента", который не единожды и президента обследовал. "Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех", - сказал Лукашенко.