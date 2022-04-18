«Бессмертного полка» в Латвии больше не будет

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 апреля 2022, 15:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Парламент Латвии после пасхальных выходных будет обсуждать вопрос на наболевшую тему – запрет на проведения мероприятий, которые касаются 9 мая.



Правящая партия с националистическим уклоном, которая носит название… «Консервативные» (прямо ирония судьбы) просит внести поправки в закон о собраниях, шествиях и пикетах. Данные поправки – продолжение «истории» о запретах на мероприятия (акции), связанные с празднованием 9 мая. Речь в поправках идет не только об официальных празднованиях, но и о простом желании людей отметить 9 мая.



Все поправки в законах о мероприятиях, шествиях, праздновании 9 мая, в Сейме принимаются с огромной «прытью» - за неделю!



Итак, что уже запрещено?



Запрещены любые мероприятия, которые прославляют оккупацию, а также отрицание оккупации. Запрещено проводить любые мероприятия ближе, чем на 200 метров от советских памятников.



Несомненно, все эти поправки относятся исключительно к советским памятникам и 9 мая. В Латвии правящие националисты всеми силами пытаются «внушить» латвийцам, что 9 мая отмечают только «военные преступники». Да, в латышских СМИ об этом пишут постоянно!



После пасхальных каникул (Католическая Пасха) Сейм рассмотрит поправки, которые регулируют массовые шествия. Совершенно очевидно, что речь идет о шествии «Бессмертного полка», который в Латвии пытаются «стереть». И нет сомнений, что все эти поправки уже вступят в силу на этой неделе, до православной Пасхи.



Напомню, что в Латвии проходит шествие латышских легионеров СС, которые не попадают ни под поправки и законы, а первые лица государства, конечно, поощряют это и называют тех, кто уничтожал мирное население в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, да и своими не брезговал, «героями, которые боролись за независимость». За какую независимость – не понимаю! Видимо, за независимость и победу нацистов…



У меня нет сомнений, что подобная нацистская вседозволенность может привести к тому, что будут ходить с портретом Гитлера…