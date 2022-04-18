Легендарный прицеп Путина и доходы российских чиновников. Резонансные новости недели

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18 апреля 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Заработки чиновников и счастье россиян.



Обнародованы декларации о доходах высокопоставленных российских чиновников и депутатов за 2021 год.



Прицеп Владимира Путина марки «Скиф» ежегодно «кочует» из одной его декларации в другую. Он уже стал одним из символов неприхотливости президента. Помимо прицепа у Путина имеются в наличии два автомобиля «ГАЗ М21» и «Нива». Как и полагается, у главы государства есть крыша над головой. И не одна. Российский президент задекларировал две квартиры. Одна из них имеет площадь 153,7 квадратных метра, другая – 77.



В 2021 году доход Владимира Путина составил 10,2 млн рублей. Сумма немалая, но в России бывают заработки и побольше.



Так, министр промышленности и торговли Денис Мантуров отчитался о доходе, значительно превышающем финансовые показатели главы государства. Его заработок составил 704,7 млн руб.



Помощник президента Владимир Мединский, представляющий во время спецоперации Россию на переговорах с Украиной, заработал в прошлом году в 10 раз больше, чем его руководитель Владимир Путин. Его доход составил 106,7 млн рублей. Видимо, Владимир Путин настолько занят государственными делами, что у него просто не остаётся времени, чтобы подзаработать на стороне.



Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев задекларировал 4,2 млрд рублей. Самый высокий заработок среди депутатов Госдумы оказался у представителя КПРФ Владимира Блоцкого. Товарищ Блоцкий отчитался о доходе в 3,5 млрд рублей.



Напомним, что по последним данным Росстата, в 2021 году средняя зарплата россиян составляла 54 687 рублей. Годовой доход жителя нашей страны, таким образом, может составлять 656 тысяч рублей. Выходит, что «средний» россиянин зарабатывает в 15,5 раз меньше своего президента.



Тем временем ВЦИОМ решил узнать у россиян, насколько они счастливы. Результаты опроса оказались впечатляющими. Выяснилось, что в той или иной степени счастливыми себя считают целых 83% россиян. Интересно, что этот показатель почти совпадает с новым рейтингом доверия президенту РФ. На прямой вопрос ВЦИОМ о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% россиян.



Стоит отметить, что по данным Минфина, за январь–март по статье «средства массовой информации» из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на государственные телеканалы, агентства и издания выросли в 3,2 раза!





Путин решил перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию.



На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что банки из «недружественных стран» задерживают оплату поставок нефти и газа из России.



«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых «недружественных стран» задерживают перевод платежей», - заявил он.



Напомним, что ранее президент РФ подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли. В ответ на это депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к полному запрету импорта всех энергоресурсов из России.



Известно, что на Европу приходится до 60% экспорта нефти и нефтепродуктов из России и более 70% экспорта газа. Владимир Путин поручил правительству РФ переориентировать экспорт энергоресурсов на южное и восточное направления - в страны Африки, Азии и Латинской Америки. План строительства дополнительной необходимой инфраструктуры правительство должно предоставить президенту к первому июня.





«Единая Россия» и связь с потусторонним миром.



Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов двух вице-спикеров Белгородской облдумы Елену Бондаренко и Валерия Сергачева. Местные СМИ утверждают, что поводом к этому событию послужили воспоминания бывшего белгородского губернатора и действующего сенатора Евгения Савченко, изложенные в книге «Потрясение».

Известно, что политик руководил регионом 27 лет. В своем произведении Евгений Савченко сообщил, как во времена своего губернаторства с помощью женщины-«боговидицы» по имени Любовь он общался с Сергием Радонежским, Владимиром Высоцким и «Господом Земли Моностоном». Как известно, спиритические сеансы не имеют ничего общего с православной традицией. Более того, во времена правления Савченко влияние на белгородские элиты оказывал некий хорватский целитель Брацо, который проводил сеансы лечения «тихим взглядом». Выступления Брацо в Белгороде спонсировала группа компаний «Эфко» и ООО «Интегра». При этом учредителями компании «Интегра» выступали сын Валерия Сергачева и Елена Бондаренко.



Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова заявила, что ее однопартийцы Сергачев и Бондаренко «дискредитировали политическую систему региона и то, что строилось так много лет».



По данным белгородских СМИ, содержанием книги «Потрясение» заинтересовались правоохранительные органы. Они проверяют произведение Евгения Савченко на наличие экстремизма.



