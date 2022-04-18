Госдума приступила к рассмотрению проекта о регулировании групп продлённого дня в школах

Госдума приступила к рассмотрению нового образовательного проекта, согласно которому группы продленного дня в начальной школе станут частью образовательного процесса, сообщает спикер палаты Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале Володин написал, что согласно опросу около 72% проголосовало «за» введение стандартов групп продлённого дня в начальной школе. Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы «продленки».
Уточняется, что решение об открытии групп продлённого дня зависит от мнения родителей, а параллельно с присмотром за детьми должна будет осуществляться образовательная деятельность. Также для снижения родительской платы за регионами устанавливается возможность финансирования продленки.