Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с премьером Армении Пашиняном

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17 апреля 2022, 15:06 Источник: РИА Новости

Никол Пашинян, фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин планирует провести серию совещаний по экономике и встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



Владимир Путин проведёт на неделе серию совещаний, посвящённых экономике и металлургическому вопросу.

В ближайшую неделю Россию посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым встретится Путин. В передаче отметили, что в нынешней политической ситуации это «событие особого значения».

В программе также сообщили, что некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проведёт заседание наблюдательного совета.

Ранее, 10 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию находится на стадии подготовки.