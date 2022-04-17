Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с премьером Армении Пашиняном

Президент России Владимир Путин планирует провести серию совещаний по экономике и встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Владимир Путин проведёт на неделе серию совещаний, посвящённых экономике и металлургическому вопросу.
В ближайшую неделю Россию посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым встретится Путин. В передаче отметили, что в нынешней политической ситуации это «событие особого значения».
В программе также сообщили, что некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проведёт заседание наблюдательного совета.
Ранее, 10 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию находится на стадии подготовки.