В Ялте показали колокол ​ с затонувшего в 1941м году теплохода «Армения»

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17 апреля 2022, 14:32 Источник: Аргументы недели-Крым

17.04.2022 артефакт был выставлен на всеобщее обозрение у ялтинской часовни Новомучеников и Исповедников российских.

Колокол был поднят с глубины 1500 метров с затонувшего в ноябре 1941 года в 30 километрах от Ялты теплохода «Армения». Точное количество погибших неизвестно – принято говорить о нескольких тысячах утонувших.

Колокол – единственная часть корабля, поднятая с глубин. За право увековечить его у себя борются Севастополь и Ялта (теплоход уходил из Крыма после загрузки в Севастополе и Ялте) – в интернете объявлено голосование.