Актер Алексей Шевченков: о Вербном воскресенье, своей позиции и о Донбассе

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2022, 15:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Актера Алексея Шевченкова я знаю много лет, и могу вполне спокойно и свободно задавать свои вопросы… Хотя, время интервью уже «прошло», а вот простой человеческий разговор всегда имеет место быть!

-Леша, поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пойдешь в храм или съемки у тебя?

-Да, я собираюсь в храм. Хожу… У меня нет «специального» храма, а просто есть церкви. Я сейчас в калужской области, и тут много красивых церквей.

-А, что значит для тебя Вербное воскресенье?

-Надежда! На лучшее, что может и должно случится… Я верю…

-Леша, хотела бы не говорить о политике, но, увы, вопросы так и крутятся в голове… Сейчас принято спрашивать: «А ты на чьей стороне?» Спрашиваю в «лоб»!

-Я на стороне своей Родины. Я с Россией. Знаешь, Таня, я был несколько лет назад на Донбассе, выезжал туда, как артист, чтобы поддержать людей: пел им, разговаривал, наблюдал… Вроде тогда было «перемирие», но вдруг началась стрельба с украинской стороны… Нам даже выдали каски и предложили взять автомат в руки, но я его не взял… Подумал, как даст Бог, так и будет. Обошлось… Я видел тех женщин, детей, которые живут там… Я всегда буду помнить, как меня обступили дети и стали задавать вопросы, просили спеть… Взрослые дети не по годам… Сколько ужаса пришлось за эти восемь лет пережить Донбассу: женщины рожали детей в подвалах, лечили раненых, жили в своих домах, которые бомбили… Мне рассказали, что вот после таких бомбежек появилось полчище крыс…

-Крыс?

-Да. Много разрушенных домов, мусор, понятно… И крысы появились. Они даже проникали в дома и пытались напасть… На раненых, которые находились в помещениях… Мне рассказал один «очевидец»: он лежал совсем слабый и вдруг чувствует, что его кто-то ползает по ноге – крыса пыталась вцепиться… А он практически без сил, один лежал… Потом уже таких раненых не оставляли одних. И это длилось целых восемь лет. Ты мне скажи, Таня, а что у вас с памятником советским войнам ВОВ происходит? Я нашел информацию, что его хотят снести…

- Пока никто не сносит, но этот вопрос обсуждается в правительстве рьяно – ищут варианты, как ликвидировать его. Скоро 9 мая, но спокойно подойти к памятнику невозможно будет – правящие националы решили «оградить» памятник Освободителям от тех, кто захочет возложить цветы, мол, он плохой в аспекте техническом… И надпись – «Осторожно! Опасно для жизни!»

-Как «символично»… Сложно сейчас в Латвии русским?

-Напряг, конечно, чувствуется… Националы пытаются любыми способами «укусить» русских: принимают законы против граждан России, которые хотели бы получить вид на жительство, вновь стал актуален вопрос о «русском языке» в школах, и даже один депутат – националист заявил с трибуны, что те, кто воевал в ВОВ – военные преступники. И это, возможно, сошло ему с рук – служба безопасности молчит, правительство молчит… Это называется в Латвии – «свобода слова». Зато латышские легионеры СС (те, кто жив) и их поклонники спокойно и безбедно живут, организуют мероприятия, и никто не запрещает…

-Ужас. Вот о таком махровом национализме в России и говорят…

-Леша, ты снимаешься, есть работа?

-Да, все в порядке – есть! Недавно вернулся из Крыма – был на съемках. Пока небольшой перерыв и вновь на работу!

-Спасибо тебе, Леша! Счастья, удачи, спокойствия!

-И тебе, Таня! Держитесь! Я верю, что лучшие временя обязательно настанут! Мы-вместе!