В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на неделе перед Пасхой

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2022, 10:59

Неделя в Москве завершается довольно прохладной погодой. 16 апреля в столице местами шел дождь со снегом. По прогнозу Росгидромета, на новой неделе погода начнет плавно меняться. Ночь с воскресенья на понедельник, 18 апреля, ещё будет холодная, до минус одного градуса.

В понедельник прогнозируется облачность с прояснениями и без осадков. Днём потеплеет до +9 градусов.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, во вторник будет еще теплее, до плюс 15.

В середине недели на погоду повлияет следующий атмосферный фронт. В ночь на среду без осадков, а вот днём ожидается облачность и небольшой дождь. Поднимется ветер с порывами до 12 м/с. Прогнозируется дневная температура до плюс 15. Примерно такая же погода будет и в последующие дни.

По прогнозам синоптиков, к субботе начнёт расти давление. В ночь на субботу облачно с прояснениями и без осадков и температурой воздуха не выше плюс семи. Теплая и сухая погода ожидается в субботу, до плюс 16.

Прогноз на воскресенье, 24 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху, синоптики пока не дали.