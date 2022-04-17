AirportHaber: новая турецкая авиакомпания, созданная для перевозки туристов на курорты Турции, начнет работать в конце мая

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17 апреля 2022, 10:17 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Новая турецкая авиакомпания Southwind, которую создают в Турции для перевозки туристов из России на курорты. По информации портала AirportHaber, для начала Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus - три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ходатайство о создании компании для доставки россиян в 2022 году на турецкие курорты было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции.

В начале апреля газета Sabah писала, что Анкара намерена реализовать трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из России в этом году. Планировалось, что новая авиакомпания доставит в Турцию порядка миллионов россиян.