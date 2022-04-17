Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили мертвым в горах Гагрского района жителя Новгорода Андрея Сазонова

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17 апреля 2022, 09:54 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Житель Нижнего Новгорода Андрей Сазонов, пропавший в Абхазии несколько дней назад, найден мертвым. Абхазские спасатели вели поиски россиянина в горах Гагрского района в течение пяти суток.

Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело мужчины в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте порядка 900 метров над уровнем моря.

В МЧС Абхазии отметили, что содействие спасателям в поисках 51-летнего россиянина оказали местные жители. Поиски туриста осложнялись сложными погодными условиями. В районе поиска на Мамзышхе выпал снег высотой в два метра. По предварительным данным, Андрей Сазонов мог скончаться от переохлаждения.

Нижегородские СМИ писали, что днем 11 апреля Сазонов вышел с группой из эколагеря «Атмосфера», который располагался на горе Мамзышха на высоте 1500 метров, добрался до домика в километре от вершины и там остался. Группа продолжила восхождение вверх. Через некоторое время мужчина решил самостоятельно вернуться в лагерь. Как рассказала дочь Сазонова, в 16:30 он позвонил и сообщил, что заблудился. После этого на связь уже не выходил.