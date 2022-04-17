Начальник отделения полиции в порту Херсона вербовал диверсантов для диверсий в тылу российских войск

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17 апреля 2022, 07:21 Источник: РИА Новости

Служба безопасности Украины перед бегством из Херсона (СБУ) завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу вооруженных сил России.

Российские силовики обнаружили соответствующие документы в ходе работы с архивом личных дел служащих СБУ, который был обнаружен в Херсонской детской областной больнице.

Сотрудник российского силового ведомства рассказал, что при работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, участника АТО на юго-востоке Украины.

В ходе следствия установлено, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск.

Одним из командиров террористической ячейки стал бывший силовик Владимир Чайковский. Остальные члены ячейки устанавливаются.

В мобильном телефоне Максима Жаркова обнаружена переписка с сотрудниками Управления "К" СБУ по Херсонской области. Начальник полиции херсонского порта выполнял их задания через мессенджеры.

По информации корреспондента РИА Новости, в ходе обыска в квартире Жаркова российские силовики обнаружили спрятанные секретные документы от 2014 года и радиостанции, тайник с оружием.

Около дома начальника полиции херсонского порта также обнаружены вольеры для содержания собак, фотографии бойцовых собак в этих вольерах, корма и средства истязания животных.

Херсон находится под контролем российских войск с 24 февраля.