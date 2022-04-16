Советник президента Латвии «расправляется» с продавщицей, которая говорит по-русски

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16 апреля 2022, 18:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

До какого еще идиотизма и нацизма, простите, можно дойти в Латвии? Оказывается, до «тупика» морального! Советник президента Латвии по вопросам демографии решил показать свое влияние самой обычной женщине…



Почему? А потому что милая узбекская женщина, продавщица на центральном рынке в Риге, попросила повторить его просьбу о покупке на русском…



Итак, что же произошло?



Некий советник президента Латвии Имант Парадниекс, который состоит на «службе» в Нацблоке, разумеется, решил побаловать себя рыбкой и отправился на рынок… Но настроение ему испортила самая обычная продавщица: по словам советника, а он этот «позорный» случай описал в социальных сетях, женщина попросила его повторить просьбу на русском языке. Но, как такое можно в Латвии??? Да еще с представителем Нацблока! Да еще советником президента страны Эгилса Левитса, который написал преамбулу к Конституции – «Латвия для латышей!»



А тут женщина-узбечка… Да еще и попросила говорить на русском языке!



Как поняли латвийские СМИ, между советником президента и продавщицей вышел скандал: г-н Парадниекс возмущался, а женщина назвала его нацистом!



«С таким человеком, как у нас говорят по-узбекски – даже не мерзким, а гнившего типа, я просто не разговариваю», - заявила женщина латышским СМИ.



Более того, она подтвердила, что назвала его нацистом, хотя понимала, что «важный» человек может и не знать другого языка, кроме государственного… Но, видимо, ненависть к русскому языку заставила советника показать свой характер…



Г-н Парадниекс собирается добиться увольнения обычной продавщицы…



Вона как ненависть прет! И эта страна, которая постоянно говорит о демократии, уважении к другим национальностям и отсутствии нацизма!!! Уникально! Даже если человек и не мог, не обязан говорить на другом языке, кроме государственного в Латвии, то мериться силами мужчине при должности с женщиной – несолидно. Впрочем, тут речь не о мужчине, а об националистической особи!