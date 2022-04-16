Латвийский врач Юрис Ванагс: У нас 40% жителей – русскоязычные

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16 апреля 2022, 18:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Одно хоть разумное слово услышали русскоязычные Латвии – не от правительства, а от врача, доцента Юриса Ванагса. Он заявил, что надо учитывать чувства и русскоязычных, когда речь идет о мероприятиях около памятника Освободителям.



Человек, пожалуй, самой гуманной профессии – латвийский врач Юрис Ванагс решил поделиться своим мнением о том, нужно ли сносить памятник Освободителям Риги от фашистских захватчиков:



«В Латвии есть и те русскоязычные, которые могут быть против самого памятника, те же самые грузины, украинцы, но больше тех, для которых памятник – часть истории их семьи. Я не думаю, что его надо немедленно сносить… Я думаю, что этот памятник должен иметь то название, которое он имеет. Мы не можем предложить просто взять и взорвать его, и все радостно вздохнут, потому что это не объединит наше общество. Надо учитывать чувства людей – у нас 40% жителей – русскоговорящие», - заявил врач.



Я бы тут поспорила насчет 40%: много латышскоговорящих уже покинуло Латвию, потому как ищут работу в других странах ЕС, или учатся… А если учесть, что начиная с 24 февраля, в Латвию прибыло 20 000 украинских беженцев, и более 1,5 тысячи эмигрантов из России…



Глянется мне, что скоро в Латвии появится второй государственный язык… Например, украинский… Это вам не русскоговорящие латвийцы, которые родились в стране – тут не забалуешь! Я просто размышляю…