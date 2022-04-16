В Петербурге прошли похороны генерал-майора Фролова, погибшего на Украине

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16 апреля 2022, 17:26 Источник: Telegram

Фото: pixabay.com

В Петербурге в субботу похоронили заместителя командующего 8-й армии генерал-майора Владимира Фролова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба администрации города.

Как говорится в сообщении, церемония прощания состоялась на Серафимовском кладбище. В ней принял участие губернатор Александр Беглов. В своей речи он назвал погибшего генерала настоящим героем.

«Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз», - цитирует Беглова пресс-служба.

Он также рассказал, что генерал был потомственным военным. Его отец прошел Великую Отечественную войну.

«Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов», - сказал Беглов.

Ранее, 20 марта, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели во время боев за Мариуполь заместителя командующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.

3 марта портал kuban24 сообщал со ссылкой на краснодарскую краевую организацию «Офицеры за свободу, справедливость, Родину» о гибели в ходе спецоперации заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого.