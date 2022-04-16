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Рейтинги самых зарабатывающих чиновников и депутатов в России

, 15:17 Источник: Коммерсантъ

Рейтинги самых зарабатывающих чиновников и депутатов в России
Фото: pixabay.com

В пятницу были опубликованы декларации о доходах высокопоставленных российских чиновников и депутатов за 2021 год. Представляем вашему вниманию список представителей высшей федеральной власти, задекларировавших самые большие доходы.

Правительство:

1. Денис Мантуров

    Должность: министр промышленности и торговли
    Доход: 704,7 млн руб.

2. Юрий Трутнев

    Должность: заместитель председателя правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
    Доход: 392,6 млн руб.

3. Виталий Савельев

    Должность: министр транспорта
    Доход: 130,9 млн руб.

4. Николай Шульгинов

    Должность: министр энергетики
    Доход: 124,6 млн руб.

5. Дмитрий Патрушев

    Должность: министр сельского хозяйства
    Доход: 121 млн руб.

Администрация президента:

1. Владимир Мединский

    Должность: помощник президента
    Доход: 106,7 млн руб.

2. Владимир Симоненко

    Должность: начальник экспертного управления
    Доход: 95,8 млн руб.

3. Олег Храмов

    Должность: заместитель секретаря Совета безопасности
    Доход: 38 млн руб.

4. Николай Патрушев

    Должность: секретарь Совета безопасности
    Доход: 36 млн руб.

5. Сергей Кириенко

    Должность: первый заместитель руководителя администрации
    Доход: 27,3 млн руб.

Совет Федерации:

1. Валерий Пономарев

    Должность: сенатор от законодательной власти Камчатского края
    Доход: 4,2 млрд руб.

2. Игорь Зубарев

    Должность: сенатор от законодательной власти Республики Карелия
    Доход: 2,1 млрд руб.

3. Александр Ярошук

    Должность: сенатор от законодательной власти Калининградской области
    Доход: 380,1 млн руб.

4. Борис Невзоров

    Должность: сенатор от исполнительной власти Камчатского края
    Доход: 286,4 млн руб.

5. Артем Шейкин

    Должность: сенатор от законодательной власти Амурской области
    Доход: 263,7 млн руб.

Госдума:

1. Владимир Блоцкий

    Фракция: КПРФ
    Доход: 3,5 млрд руб.

2. Алексей Нечаев

    Фракция: «Новые люди»
    Доход: 2,5 млрд руб.

3. Леонид Симановский

    Фракция: «Единая Россия»
    Доход: 1,7 млрд руб.

4. Евгений Нифантьев

    Фракция: «Единая Россия»
    Доход: 1,6 млрд руб.

5. Андрей Горохов

    Фракция: «Единая Россия»
    Доход: 949,1 млн руб.

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