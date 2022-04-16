Рейтинги самых зарабатывающих чиновников и депутатов в России

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16 апреля 2022, 15:17 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В пятницу были опубликованы декларации о доходах высокопоставленных российских чиновников и депутатов за 2021 год. Представляем вашему вниманию список представителей высшей федеральной власти, задекларировавших самые большие доходы.



Правительство:



1. Денис Мантуров



Должность: министр промышленности и торговли

Доход: 704,7 млн руб.



2. Юрий Трутнев



Должность: заместитель председателя правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе

Доход: 392,6 млн руб.



3. Виталий Савельев



Должность: министр транспорта

Доход: 130,9 млн руб.



4. Николай Шульгинов



Должность: министр энергетики

Доход: 124,6 млн руб.



5. Дмитрий Патрушев



Должность: министр сельского хозяйства

Доход: 121 млн руб.



Администрация президента:



1. Владимир Мединский



Должность: помощник президента

Доход: 106,7 млн руб.



2. Владимир Симоненко



Должность: начальник экспертного управления

Доход: 95,8 млн руб.



3. Олег Храмов



Должность: заместитель секретаря Совета безопасности

Доход: 38 млн руб.



4. Николай Патрушев



Должность: секретарь Совета безопасности

Доход: 36 млн руб.



5. Сергей Кириенко



Должность: первый заместитель руководителя администрации

Доход: 27,3 млн руб.



Совет Федерации:



1. Валерий Пономарев



Должность: сенатор от законодательной власти Камчатского края

Доход: 4,2 млрд руб.



2. Игорь Зубарев



Должность: сенатор от законодательной власти Республики Карелия

Доход: 2,1 млрд руб.



3. Александр Ярошук



Должность: сенатор от законодательной власти Калининградской области

Доход: 380,1 млн руб.



4. Борис Невзоров



Должность: сенатор от исполнительной власти Камчатского края

Доход: 286,4 млн руб.



5. Артем Шейкин



Должность: сенатор от законодательной власти Амурской области

Доход: 263,7 млн руб.



Госдума:



1. Владимир Блоцкий



Фракция: КПРФ

Доход: 3,5 млрд руб.



2. Алексей Нечаев



Фракция: «Новые люди»

Доход: 2,5 млрд руб.



3. Леонид Симановский



Фракция: «Единая Россия»

Доход: 1,7 млрд руб.



4. Евгений Нифантьев



Фракция: «Единая Россия»

Доход: 1,6 млрд руб.



5. Андрей Горохов



Фракция: «Единая Россия»

Доход: 949,1 млн руб.



