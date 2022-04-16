Рейтинги самых зарабатывающих чиновников и депутатов в России

В пятницу были опубликованы декларации о доходах высокопоставленных российских чиновников и депутатов за 2021 год. Представляем вашему вниманию список представителей высшей федеральной власти, задекларировавших самые большие доходы.
Правительство:
1. Денис Мантуров
Должность: министр промышленности и торговли
Доход: 704,7 млн руб.
2. Юрий Трутнев
Должность: заместитель председателя правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
Доход: 392,6 млн руб.
3. Виталий Савельев
Должность: министр транспорта
Доход: 130,9 млн руб.
4. Николай Шульгинов
Должность: министр энергетики
Доход: 124,6 млн руб.
5. Дмитрий Патрушев
Должность: министр сельского хозяйства
Доход: 121 млн руб.
Администрация президента:
1. Владимир Мединский
Должность: помощник президента
Доход: 106,7 млн руб.
2. Владимир Симоненко
Должность: начальник экспертного управления
Доход: 95,8 млн руб.
3. Олег Храмов
Должность: заместитель секретаря Совета безопасности
Доход: 38 млн руб.
4. Николай Патрушев
Должность: секретарь Совета безопасности
Доход: 36 млн руб.
5. Сергей Кириенко
Должность: первый заместитель руководителя администрации
Доход: 27,3 млн руб.
Совет Федерации:
1. Валерий Пономарев
Должность: сенатор от законодательной власти Камчатского края
Доход: 4,2 млрд руб.
2. Игорь Зубарев
Должность: сенатор от законодательной власти Республики Карелия
Доход: 2,1 млрд руб.
3. Александр Ярошук
Должность: сенатор от законодательной власти Калининградской области
Доход: 380,1 млн руб.
4. Борис Невзоров
Должность: сенатор от исполнительной власти Камчатского края
Доход: 286,4 млн руб.
5. Артем Шейкин
Должность: сенатор от законодательной власти Амурской области
Доход: 263,7 млн руб.
Госдума:
1. Владимир Блоцкий
Фракция: КПРФ
Доход: 3,5 млрд руб.
2. Алексей Нечаев
Фракция: «Новые люди»
Доход: 2,5 млрд руб.
3. Леонид Симановский
Фракция: «Единая Россия»
Доход: 1,7 млрд руб.
4. Евгений Нифантьев
Фракция: «Единая Россия»
Доход: 1,6 млрд руб.
5. Андрей Горохов
Фракция: «Единая Россия»
Доход: 949,1 млн руб.
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