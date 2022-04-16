Россияне считают себя счастливыми людьми

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16 апреля 2022, 14:16 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что даже в условиях сложной социально-политической обстановки подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми.



По данным ВЦИОМ, определенно счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% граждан. Скорее счастливы, чем нет, — еще 46% опрошенных. В той или иной степени несчастливыми считают себя лишь 14% россиян.



При проведении мониторинга специалисты оперировали определением «индекс счастья». Этот показатель представляет разницу числа положительных и отрицательных ответов на вопрос, счастлив ли человек в целом вне зависимости от различных обстоятельств. Респонденты могут выбрать варианты «определенно да», «скорее да», «скорее нет», «определенно нет». Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от –100 до 100 пунктов.



По данным экспертов, по состоянию на март нынешнего года индекс счастья в России составил 68 пунктов. Известно, что наименьшее значение «индекса счастья» — всего 6 пунктов – было зафиксировано в 1992 году. Максимальный показатель — 39% убежденных счастливчиков — пришелся на октябрь 2015 года.



Еще один показатель, изученный ВЦИОМ, основывается на мнении респондентов о том, насколько счастливы их друзья и знакомые. В марте этого года он достиг максимальных значений и составил 60 пунктов.



По мнению психолога Дарьи Захаровой, для счастья человеку нужно, чтобы были удовлетворены в первую очередь его базовые потребности: физиологические (еда, вода, жилье, одежда); социальные (дружба, любовь, взаимопонимание); вопросы безопасности (от врагов, болезней); потребность в уважении (самоуважение, общественное положение); а также потребность в саморазвитии (духовный рост, самосовершенствование).



Психолог подчеркивает, что приоритеты у каждого разные: воспитание детей и внуков, освоение новой профессии, занятия спортом и другое.



«Единственный источник счастья — это наше внутреннее состояние, устойчивость и удовлетворенность как собой, так и тем, как мы живем», — полагает Захарова.



Врачи подходят к понятию «счастье» исключительно с научной точки зрения.



«За счастье отвечает множество гормонов, а основные — дофамин, серотонин и эндорфин. Их выработка никак не связана, например, с экономическим статусом человека. Она больше зависит от психологического состояния, например, нормализации процессов торможения и возбуждения», - считает врач общей практики Денис Прокофьев.



По его мнению, человек испытывает счастье, когда повышается частота сердечных сокращений, в результате чего увеличивается количество кислорода, поступающего к органам, в том числе к головному мозгу и сердцу. Учащается пульс, появляется позитивное состояние.



«Последние пять лет модно говорить про «бабочки в животе». А что это такое в действительности? Всего лишь усиление кровотока в сосудах брюшной полости под воздействием положительных эмоций. Непосредственно у женщин кровоток усиливается в органах малого таза», — объясняет Прокофьев.



Тем не менее специалисты не отрицают, что чувствовать себя счастливым человеку проще там, где достаточно развита экономическая сфера и есть все условия для безопасности. Так, согласно данным мониторинга, 76% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают себя счастливыми. При этом к наиболее счастливым относятся жители Южного федерального округа — 87% опрошенных.



