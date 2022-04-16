Член «Деловой России» Кац: в России могут быть трудности с импортозамещением канцтоваров

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16 апреля 2022, 10:16 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov/Globallookpress.com

В условиях санкций многие канцтовары могут исчезнуть с полок магазинов, поэтому российский власти должны поддержать импортозамещение в данной отрасли, заявил РИА Новости член генерального совета общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров «Воскресенской карандашной фабрики» и Переславского комбината художественных товаров Борис Кац.

По словам члена «Деловой России», около 70-90% канцтоваров на российском рынке импортные — по этой причине такой вид товаров может остаться в дефиците. Кац заявил, что для сохранения отрасли «государству необходимо всерьез и как можно быстрее взяться за поддержку отечественного производителя».

Также председатель совета директоров «Воскресенской карандашной фабрики» и Переславского комбината художественных товаров отметил, что еще четыре года назад это были единственные предприятия в России по производству отечественных канцтоваров.

Кац подчеркнул, что государству стоит задуматься о снижении налогов в отрасли, цен на сырье и отмене возврата НДС при экспорте сырья, иначе проблема импортозамещения канцтоваров может стать реальной.