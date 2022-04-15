Установлена причастность «тольяттинского потрошителя» к ещё шести убийствам

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15 апреля 2022, 23:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: wikipedia.org

Завершено очередное расследование в отношении так называемого «тольяттинского маньяка», Олега Рылькова, самого известного из серийных убийц России 90-х годов. Он также известен под именем Тольяттинский потрошитель.

В данный момент Рыльков отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима в Оренбуржье. В общей сложности, он совершил 64 преступления. Недавно стало известно то, что психопат виновен в других злодеяниях. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 6-ти лиц с разбоем и насильственными действиями сексуального характера. Об этом уже сообщили в отделе СКР Самарской области.

По версии следствия, с августа 1993 по ноябрь 1994 года на территории центрального района Тольятти обвиняемый совершил убийство пяти женщин, а также несовершеннолетней девушки, которой на тот момент было 15 лет. Преступления объединял способ их совершения. Все жертвы умерли от механической асфиксии. Изначально Олег Рыльков был приговорён к смертной казни. Потом же из-за введения на неё моратория, казнь заменили на пожизненное заключение. Для отбывания наказания маньяка этапировали в исправительную колонию особого режима «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке. Свою вину в содеянном Рыльков признал.