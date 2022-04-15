В лесопроме ожидается резкое падение экспортных доходов

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15 апреля 2022, 20:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

8 апреля Евросоюз ввёл запрет на импорт лесной продукции из РФ. Попали под него все основные категории товаров, которые отгружались за границу. Туда входят древесина и изделия из неё, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага, некоторые виды крафт-картона и мебель с её частями. Кроме запрета импорта ЕС запретил экспорт в Россию некоторой лесной продукции. В список угодили некоторые виды древесных плит, фанеры, картона, бумаги и пиломатериалов. Запрет на экспорт в РФ меламиновых смол, фенольных смол и полиуретанов, тоже скажутся на российском лесопроме. Под запрет экспорта попала и продукция машино- и станкостроения, предназначенная для лесной промышленности.

После рекордного 21-го года Россия лишилась возможности поставлять в Европу лесопродукцию на 4-6 млрд $ в год. Запрет коснулся почти всех групп товаров. Теперь их пытаются перенаправить в КНР. Но там имеются большие риски остановки поставок, и нет никаких причин рассчитывать на высокие цены. В агентстве WhatsWood считают, что запрет ЕС на поставки коснулся продукции российского лесопрома как минимум на 3.8 млрд $ в денежном выражении и 15.3 млн тонн в натуральном выражении на базе показателей прошлого года. Основу зарубежных поставок составляют фанера (0.8 млрд $) и пиломатериалы (1.4 млрд $). В агентстве также сообщают, что в действительности цифры ещё выше. Крупнейшими покупателями продукции, попавшей под санкции, являлись Германия, Финляндия, Эстония и Нидерланды.