Передислокация ресурсов: Путин поручил перебросить нефть и газ из Европы в Азию

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15 апреля 2022, 19:30 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток, поскольку поставки на ключевой для страны западный рынок будут сокращаться. Как известно, Европа, на которую приходится до 60% экспорта нефти и нефтепродуктов из России и более 70% экспорта газа, пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей из-за военной спецоперации на Украине.



Европа едва ли сможет сразу отказаться от российского газа, но при этом обсуждает возможность полного отказа от импорта нефти из России.



Владимир Путин поручил правительству переориентировать поставки энергоресурсов на южное и восточное направления, в страны Африки, Латинской Америки и АТР, отметив, что нужно предусмотреть строительство новых трубопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. К 1 июня правительству предстоит представить план развития перспективных нефте- и газопроводов.



«Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов, железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки: на юг и на восток», — заявил Владимир Путин.



Помимо этого, президент поручил включить газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин—Хабаровск—Владивосток (СХВ) в Единую систему газоснабжения (ЕСГ).



Сейчас ЕСГ на востоке обрывается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. В рамках проекта «Сила Сибири-2» планируется построить отрезок в 1,4 тыс. км по маршруту Кемерово—Красноярск—Тайшет—Иркутск, чтобы затем газопровод направился на юг, в Монголию, и далее в Китай. Чтобы соединить Иркутск с Ковыктинским месторождением ресурсной базой уже построенного газопровода «Сила Сибири», потребуется проложить участок вдоль западного побережья Байкала длиной еще около 700 км. А чтобы соединить систему «Силы Сибири» с газопроводом СХВ, необходимо построить отрезок длиной около 700 км от Благовещенска до Хабаровска.



Известно также, что переговоры с Китаем по контракту по «Силе Сибири» длились более десяти лет. Контракт по «Силе Сибири-2» пока не подписан.



Хотя газификация крупных городов Восточной Сибири в рамках проекта «Сила Сибири-2» создаст для «Газпрома» значительный рынок, рентабельность этих поставок, учитывая регулируемые цены на газ внутри страны, вероятно, будет низкой и не позволит компенсировать потерю выручки на рынке Евросоюза. Срок строительства такой трубы может составить около пяти лет.



Что касается нефти, то поручение президента может подразумевать расширение нефтепроводной системы Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), с тем чтобы как минимум заместить потенциальные потери поставок в Европу по нефтепроводу «Дружба».



