В электродепо «Красная Пресня» столичного метро началась реконструкция путей

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2022, 18:50

Фото: В. Новиков, mos.ru

В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро началась реконструкция путей - теперь самые новые поезда «Москва-2020» будут ездить по самой новой инфраструктуре», - говорится в сообщении.



Как уточняется, в ходе работ будет проведена замена на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше. Кроме того, шпалы поменяют с деревянных на железобетонные, а также заменят 50 стрелочных переводов и обновят 11 мачт освещения. Данные работы не повлияют на график движения поездов.



Отмечается, что реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года. Чтобы некоторые составы не оставались без работы на время ее проведения, четыре семивагонных поезда «Москва-2020» будут временно перевозить пассажиров Большой кольцевой линии метро.



«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей - компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников - это более 30 тыс. рабочих мест», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



