В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро началась реконструкция путей - теперь самые новые поезда «Москва-2020» будут ездить по самой новой инфраструктуре», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе работ будет проведена замена на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше. Кроме того, шпалы поменяют с деревянных на железобетонные, а также заменят 50 стрелочных переводов и обновят 11 мачт освещения. Данные работы не повлияют на график движения поездов.
Отмечается, что реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года. Чтобы некоторые составы не оставались без работы на время ее проведения, четыре семивагонных поезда «Москва-2020» будут временно перевозить пассажиров Большой кольцевой линии метро.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей - компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников - это более 30 тыс. рабочих мест», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Аргументы Недели → Самое читаемое
TG-канал WarGonzo: Киев может перебросить под Авдеевку в Донбассе около 2 тысяч иностранных наемников
Эксперт по Украине Шкода: военнослужащих ВС России, участвующих в спецоперации, достал гуманизм в отношении противника
- #ЗАУГЛОМ Экс-президент об Украине, Японии, ЦБ России и сталинской экономике
- 18:50 В электродепо «Красная Пресня» столичного метро началась реконструкция путей
- 18:06 Росздравнадзор потребовал, чтобы главврачи усилили контроль за выпиской рецептов на лекарства
- 16:06 Гибралтар был почти погребен под мусорной кучей после Брексита
- 15:12 ТАСС: экипаж погибшего в Черном море крейсера «Москва» доставлен в Севастополь