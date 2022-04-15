Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детского корпуса больницы в Коммунарке

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено более чем наполовину.
«В рамках второй очереди больницы в Коммунарке продолжается строительство детского корпуса. На сегодняшний день на объекте полностью готов конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%», - сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, продолжаются работы по отделке помещений и монтажу инженерных сетей, также более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.
«Новый корпус больницы общей площадью более 24 тыс. кв. м будет рассчитан на 180 коек. Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование», - добавил Бочкарев.
Ранее заместитель мэра сообщал, что на территории больницы в рамках второй очереди введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек.
«С его открытием в новой Москве появится первый акушерский стационар», - сказал Бочкарев.
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