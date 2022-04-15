Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детского корпуса больницы в Коммунарке

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15 апреля 2022, 13:19

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено более чем наполовину.



«В рамках второй очереди больницы в Коммунарке продолжается строительство детского корпуса. На сегодняшний день на объекте полностью готов конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%», - сказал Андрей Бочкарев.



По его словам, продолжаются работы по отделке помещений и монтажу инженерных сетей, также более чем на треть выполнено благоустройство прилегающей территории.



«Новый корпус больницы общей площадью более 24 тыс. кв. м будет рассчитан на 180 коек. Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование», - добавил Бочкарев.



Ранее заместитель мэра сообщал, что на территории больницы в рамках второй очереди введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек.



«С его открытием в новой Москве появится первый акушерский стационар», - сказал Бочкарев.



