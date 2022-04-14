Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

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14 апреля 2022, 17:00

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудили с руководителями фармацевтических компаний развитие производства в условиях санкционного давления для скорейшего импортозамещения. Встреча прошла на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва».



«Правительство РФ приняло целый ряд очень серьезных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компании. Сегодня с Татьяной Алексеевной и Михаилом Альбертовичем хотим послушать фармкомпании, послушать вообще, как те меры, которые мы приняли, реализуются на практике, что еще можно сделать для ускоренного импортозамещения и развития производства», - сказал Собянин перед началом встречи в ходе осмотра производства.



Он добавил, что за последние годы объем инвестиций в фармпромышленность города увеличился в 10 раз.



«Фармпромышленность остается важнейшей отраслью и экономической, и социальной с точки зрения национальной безопасности. Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьезными вызовами. Эти вызовы были еще более острые во время COVID-19. За этот период времени, конечно, произошли серьезные изменения в отношении этой отрасли. В Москве объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз. Появились новые современные заводы и продолжают развиваться в рамках и офсетных сделок, и частных инвестиций, которые мы также поддерживаем. Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем», - сказал мэр Москвы.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в условиях противодействия санкционному давлению правительством столицы были разработаны меры поддержки фармацевтической промышленности. Среди них: предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 руб. в год; поддержка, включая финансирование за счет городского бюджета, проведения клинических исследований лекарственных препаратов и апробации расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц. Кроме того, власти города окажут содействие в упрощении процедур регистрации новых лекарственных препаратов; в решении логистических проблем поставок сырья, оборудования и комплектующих.



Помимо этого, одна из мер поддержки - субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (до 500 млн руб.) и реализацию программ развития (до 1 млрд руб.). Ставка кредитования для конечного заемщика составляет 15%. Отмечается, что получателями льготных кредитов уже стали три фармацевтических завода и производителя медицинских инструментов. Общая сумма кредитов трех компаний составляет 3,29 млрд руб.



Также в помощь предприятиям - онлайн-сервис «Подбор альтернативных поставщиков», который позволяет искать необходимые компоненты производственного цикла как среди московских и российских производителей, так и в странах ЕАЭС и Азии.



В ходе посещения площадки Собянин, Голикова и Мурашко осмотрели производство медицинских препаратов и изделий компаний «Гематех» и «Онкотаргет». «То, где мы сегодня находимся, то производство, которое мы сейчас видим - это моче- и калоприемники. Сегодня это предприятие, насколько мы слышали от его руководителя, дает возможность уже в обозримой перспективе полностью закрыть тот объем, который нужен в целом РФ, а не только Москве и Московскому региону. Сегодня это называется техническими средствами реабилитации, и в большем объеме это потребляют граждане с ограниченными возможностями здоровья. Очень хорошо, что сегодня такие возможности открыты, и что мы были уже готовы к этому. То же самое касается линейки различных препаратов - онкологических, сердечно-сосудистых, по которым тоже ведутся соответствующие разработки», - сказала Голикова.



Также компании смогут получить гранты до 100 млн руб. на создание или расширение импортозамещающих производств. Малые и средние высокотехнологичные предприятия в сфере медицины и фармацевтики могут рассчитывать на гранты до 30 млн руб. на покупку или лизинг оборудования, а также на кредиты на развитие деятельности и на льготные инвестиционные кредиты для создания импортозамещающих производств - до 300 млн руб. в пределах трех лет при ставке 5,5-7%.



