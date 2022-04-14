50 детей поедут летом в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора

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14 апреля 2022, 16:03 Источник: Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Фотография предоставлена пресс-центром Премии Росприроднадзора

Полсотни самых активных участников международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз Росприроднадзора – путёвку на шестую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт с 30 мая по 19 июня. Премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков.

«Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в «Орлёнок». Скорее присылайте свои работы, времени осталось мало. Срок до 1 мая. Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее. На своём примере покажите, что экология - дело каждого", - сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Самые активные участники премии смогут изучить побережье Черного моря, узнать флору и фауну этой территории, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.

Специальные призы на летнюю смену в «Орлёнок» предоставил в рамках федерального партнёрства АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Второй сезон международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Росприроднадзора стартовал в марте этого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку можно на сайте проекта www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимаются в девяти номинациях. Две командные – «Экосемья» и «Экошкола». И семь индивидуальных - «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

В первый год существования премии поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.

Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Генеральным информационным партнёром премии выступает МИА «Россия сегодня».

Федеральными партнёрами проекта стали - АО «ОХК «УРАЛХИМ», ВДЦ «Орлёнок». Проект поддержала киностудия «Союзмультфильм».

Информационными партнёрами выступили: МИЦ «Известия», ФИА REGNUM, ИД «Комсомольская правда», Детское радио, информационно-образовательный портал Ньюм, FANABI.