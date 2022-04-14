Южноуральцам расскажут об импортозамещении пластика

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

14 апреля 2022, 14:49 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Завтра, 15 апреля, в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Ведущие Максим Бодягин и Андрей Трушников вместе с гостями обсудят несколько тем.

О технологии производства биоразлагаемой посуды и упаковки для замещения импортных изделий из пластика расскажет заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко. О том, как изменится мода на изучение языков зрители узнают от челябинского полиглота Вадима Бакирова. Он выучил 10 языков. Как на Южном Урале будет проходить фестиваль фламенко расскажет известный челябинский хореограф и педагог Лариса Хорват.

Прямой эфир «Поутру» начнется в 8.30 по челябинскому времени. Он будет доступен во «ВКонтакте» в сообществе «Гранада ТВ».

Напомним, что стрим-шоу – это проект медиахолдинга «Гранада Пресс».