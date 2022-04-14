Почему Ломоносов был против буквы «ё», и что нам ждать от новых правил русского языка

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14 апреля 2022, 14:37 Источник: ng.ru

Министерство просвещения РФ опубликовало новый проект основных правил русской орфографии. В ведомстве считают, что орфографические правила русского языка нуждаются в корректировке, поскольку в последний раз они утверждались более 60 лет назад, в 1956 году. Своим мнением по этому поводу поделилась доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, член Орфографической комиссии Российской академии наук Наталья НИКОЛЕНКОВА.



Она утверждает, что никаких существенных новаций проект Минпросвещения не несёт, а все изменения касаются лишь более точных с лингвистической точки зрения формулировок. Причина появления нового проекта для нее остается неясной.



«Вот у нас есть правила дорожного движения, принятые в 1960 году. Их учат, следуют им. Конечно, вносятся небольшие изменения, но основные правила при этом не меняются. Машины не стали ездить по тротуару, пешеходы не прогуливаются по проезжей части», - отметила Наталья Николенкова.



По ее словам, основные правила русского письма изменить нельзя, однако можно поменять некоторые формулировки и дополнить их с учетом изменений, происходящих в языке. Появляются новые слова и целые группы новых слов, которые должны быть описаны.



По мнению эксперта, представленный проект Минпросвещения может использоваться только в качестве одного из источников информации о правилах русской орфографии, не подменяя сами правила.



«Я могу рассмотреть это лишь как желание министерства принять хоть что-нибудь новое. Может быть, это шаг к подготовке каких-то новых, исправленных, учебников русского языка. Но представленный текст не может быть утвержден как новый свод правил – он не является полным и многих случаев правописания не касается вовсе», - считает Николенкова.



Причем, по ее мнению, практическая польза от предлагаемых нововведений все же есть.



«Конечно, всегда есть люди, которые, привыкнув к каким-то справочникам, категорически не готовы пользоваться новыми. Этим ревнителям языка любая новая формулировка кажется кощунственным изменением. Это не так. Одно и то же правило русского языка может быть описано по-разному – и предложенный министерством текст вполне может быть принят как еще один качественный вспомогательный справочник для школьных учителей русского языка. Думаю, многим из них текст понравится. И они будут пользоваться предложенными в нем формулировками», - отметила доцент МГУ.



Наталья Николенкова поделилась также своими мыслями насчёт «судьбы» буквы «ё»:



«Вы знаете, в моей фамилии нет буквы «ё», однако всю свою жизнь я испытываю сложности с ударением в собственной фамилии. Должна ли я – и многие другие люди – требовать обязательной постановки знака ударения в фамилиях? Правило использования «ё» с 1956 года и до настоящего времени требует постановки ее именно в тех случаях, когда возможно разное прочтение слова («все» и «всё» и любимое сторонниками буквы «передохнёт» и «передохнет»). Буква должна употребляться в детских книгах, в учебниках для школьников и для иностранцев. Эти правила должны соблюдаться. А соблюдаются ли? Вопрос к издателям.



А вот отказ лингвистов ввести «ё» как обязательную букву – это как раз реверанс в сторону определенного консерватизма норм орфографии. Уже сотни лет тому назад велись споры о необходимости включения ее в алфавит. Михаил Васильевич Ломоносов, к примеру, был против!».



Эксперт подчеркнула, что полный свод орфографических правил должен быть готов к концу 2023 года, и текст уже сейчас обсуждается и на заседаниях Орфографической комиссии, и филологическим сообществом.



«Уверена, что сегодня можно отказаться от решения о принятии какого-то промежуточного текста, дождаться одобренного филологами полного свода – и тогда уже принять его в качестве новых правил.



Еще раз замечу: лингвисты не готовят новации в написаниях. Речь идет о новых формулировках и уточнениях – пишущим станет проще, так как все спорные на сегодняшний день случаи будут описаны. Очень хочется верить, что Министерство просвещения услышит доводы специалистов», - заключила Николенкова.



