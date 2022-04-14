Глава Latvijas gaze Калвитис: Если будет введен запрет на газ из России, то в стране наступит экономический кризис

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 апреля 2022, 13:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Отказ от российского газа в Латвии означает, что в стране наступит экономический кризис. Об этом латвийским СМИ заявил глава «Латвияс Газе» Айгар Калвитис.

По мнению г-на Калвитиса, у правительства Латвии даже нет плана, что делать дальше в случае отказа.

«Дискутировать можно, когда есть экономические предпосылки, а не политические лозунги. И мы с самого начала ситуации на Украине не брали ни одного мегаватта из хранилища, а только закачивали туда газ, а чтобы снабдить латвийское, эстонское, финское потребление, использовали трубопроводный газ. Потому что мы работаем на всех трех рынках, и очень много газа продавали в Литву: в марте мы продали двойные объемы и закачали еще газ для апрельского потребления, потому что в апреле, видя страшный уровень цен, 130 евро за мегаватт-час, мы просто не покупаем газ из России, потому как наш потребитель за такую цену просто не может прожить. Что будем делать в мае? Если цена упадет до 75-80 евро за мегаватт-час, то ситуация стабилизируется. И в этом большую роль должны сыграть политики. Эту панику, которую они создают на рынке, только повышает цены. Я бы призвал Еврокомиссию и все европейские страны успокоиться и постараться понять, что главная цель – сбить рыночную стоимость, не давать возможности для спекуляций, чтобы цена после каждого политического решения не подскакивала на 10 евро, что сегодня и происходит. И это вопрос не только Латвии. В германии закрываются заводы из-за высокой цены газа… Ситуация серьезная. Если будет введен запрет на газ из России, тогда альтернативных поставок нет, и нам сразу надо будет объявлять экономический кризис в стране!»