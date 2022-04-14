Министерство юстиции Латвии решает, что делать с памятником Освободителям

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 апреля 2022, 13:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство юстиции Латвии озабочено одним серьезным вопросом – как «убрать» памятник Освободителям Риги. Именно! Даже «придумали» несколько вариантов!

О планах по «ликвидации» памятника Освободителям рассказал латвийским СМИ парламентский секретарь Минюста Андрис Витолс.

Итак, какие «мудрые» идет посетили Минюст Латвии в отношении мемориала?

Во-первых, министерство предлагает проверить, не нарушила ли российская сторона своих обязательств в отношении 110 латвийских мемориалов в России? А как это на практике должно происходить? Минюст даже не предлагает варианты…

Так я предложу! А может направить этого парламентского секретаря в Россию? Пусть сам и «пересчитает» памятники и посмотрит… Ах, да! Это государственное «лицо» и оно, видимо, не может получить визу в Россию… А, возможно, «засланных казачков» по-тихонькому, как принято в Латвии, отправят… Вот будет интересно…

Слушайте, а может стоит отправить на «осмотр» латвийских памятников в России представителя МИД Латвии? А что тут такого? Должен же МИД Латвии в перерывах между активным участием в прайдах ЛГБТ и «повторении» санкций против России, которые, видимо, в письменной форме, им «доставил» реальный хозяин из США, поработать? Я только размышляю на «злобу» дня!

Второй вариант: расторжение договора о памятниках между Россией и Латвией из-за спецоперации.

Третий вариант: Минюст Латвии предлагает оценить статью 15 (Соглашение между Россией и Латвией 1994 года) – попадает ли памятник Освободителям вообще под действие этой статьи!

А вот тут и «неувязочка» выходит: МИД Латвии до сих пор подчеркивает, что в этой статье речь идет о памятнике, а вот Минюст страны не согласен…

И есть четвертый вариант: подумать о переносе памятника Освободителям в пределах Латвии.

Итак, политики Латвии решают, решают, решают… А где же тот пыл, когда представители Нацблока кричали в голос, что, мол, нужно «хватать» взрывчатку и «идти» на памятник?

Ой, господа, как бы Россия не сказала бы националам Латвии – «ИДУ НА ВЫ!»… Злить русского медведя – опасно… Медведь обиду всю жизнь помнит, не знали разве?