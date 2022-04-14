Жители Челябинской области могут предложить идеи по развитию страны

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

14 апреля 2022, 12:46 Татьяна Михайлова

Фотография Д. Куткина (Вечерний Челябинск)

Идет прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Он организован АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс». Форум дает возможность каждому жителю России предложить свою идею по развитию страны и получить необходимую поддержку.

Южноуральцы принимали участие в форуме в 2020 году. Тогда проект «Насебя.рф» ректора Международного института туризма и сервиса Максима Усынина был включен в десятку лучших и представлен президенту Владимиру Путину.

Как эксперт WorldSkills, Максим Усынин выступил с инициативой создать платформу для самозанятых, где можно получить дополнительное образование или новую профессию, найти заказчиков. Воплотить проект в полном масштабе не удалось из-за пандемии коронавируса, но он реализуется через службу занятости.

Южноуральцы могут также представить свои идеи на форуме «Сильные идеи для нового времени». Для этого нужно зарегистрироваться на платформе ideas.roscongress.org. Заявки принимаются до 22 апреля. Проект может быть посвящен одному из 7 направлений: социальная, технологическая, кадровая или экологическая инициатива, предпринимательство, развитие регионов и открытый разговор. По результатам форума будут выбраны 100 проектов для реализации, 10 из них представят лично Владимиру Путину.