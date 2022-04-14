Крымчанин тиражировал листовки, дискредитирующие армию России

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14 апреля 2022, 12:46 Источник: Аргументы недели-Крым

В Алуште изготавливались листовки порочащие действия российский войск в ходе военной специальной операции на Украине.

Главное следственное управление по Крыму и Севастополю установило – алуштинец в домашних условиях тиражировал листовки, придумывая тексты, порочащие «использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», как сообщили в ведомстве. Пропагандист задержан, техника изъята.

Деятельность его признана массовой – он раскладывал листовки по почтовым ящикам и расклеивал в людных местах.