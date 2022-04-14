Крымчанин тиражировал листовки, дискредитирующие армию России

В Алуште изготавливались листовки порочащие действия российский войск в ходе военной специальной операции на Украине.
Главное следственное управление по Крыму и Севастополю установило – алуштинец в домашних условиях тиражировал листовки, придумывая тексты, порочащие «использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», как сообщили в ведомстве. Пропагандист задержан, техника изъята.
Деятельность его признана массовой – он раскладывал листовки по почтовым ящикам и расклеивал в людных местах.