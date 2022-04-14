В России шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном формате

Организаторы традиционного шествия «Бессмертный полк» заявили, что в текущем году мероприятие пройдёт в обычном формате, а не в качестве онлайн-версии. Информацию об этом сообщил в ходе пресс-конференции сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в традиционном офлайн-формате», — цитирует слова общественного деятеля RT.
Напомним, в мае 2021 года сообщали, что онлайн-шествие «Бессмертного полка» составили порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны.
Обычные шествия тогда были отменены из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.