В России шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном формате

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14 апреля 2022, 12:47

Бессмертный полк, Zamir Usmanov/ Russian Look

Организаторы традиционного шествия «Бессмертный полк» заявили, что в текущем году мероприятие пройдёт в обычном формате, а не в качестве онлайн-версии. Информацию об этом сообщил в ходе пресс-конференции сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в традиционном офлайн-формате», — цитирует слова общественного деятеля RT.

Напомним, в мае 2021 года сообщали, что онлайн-шествие «Бессмертного полка» составили порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны.

Обычные шествия тогда были отменены из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.