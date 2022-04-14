Бочкарев: При благоустройстве парка возле ТПУ «Некрасовка» используется отечественный гранит

Завершается комплексное благоустройство парка «Некрасовка» в составе одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). При мощении территории применяется гранит крупных отечественных месторождений Ленинградской и Челябинской областей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
«В парке «Некрасовка» общей площадью 4,5 га ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм - скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра. Кроме того, выполняется устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории готовы на 70%», - отметил Бочкарев.
Он подчеркнул, что при благоустройстве используются природные богатства регионов России. В частности, применяется гранит из карьера «Возрождение», расположенного в Ленинградской области, примерно в 20 км от Выборга. Месторождение площадью 35 га с разведанными запасами гранита в 8 млн куб. м является одним из крупнейших в стране.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (холдинг - один из операторов программы развития сети ТПУ) Юрий Кравцов уточнил, что в парке высаживают около 14 тыс. многолетних растений, почти 550 деревьев и больше 22 тыс. кустарников.
«Рулонным газоном покроют 20 тыс. кв. м территории, посевным газоном - почти 8,5 тыс. «квадратов». Площадь мощения гранитной плиткой составит 13 тыс. кв. м», - отметил Кравцов.
Глава холдинга добавил, что при работах в парке «Неркасовка» используется и гранит Камбулатовский. Его называют также «Травники» в честь расположенного рядом с месторождением одноименного поселка в Чебаркульском районе Челябинской области.
Отмечается, что ТПУ «Некрасовка» объединит одноименную станцию Некрасовской линии метро и маршруты наземного городского транспорта. Его пассажиропоток может составить до 25 млн человек в год.
В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что станция метро «Некрасовка» построена в составе первого пускового участка одноименной линии и открыта в 2019 году. Движение по второму участку Некрасовской ветки запущено в 2020 году.
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