Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

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14 апреля 2022, 11:54

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения.



«Правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд руб. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Уточняется, что в соответствии с программой субсидии для организации временных работ могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий.



Сотрудники предприятий, привлеченные к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счет работодателя будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета Москвы.



«Общественные работы будут предусмотрены для уволенных работников на период поиска нового рабочего места. Предполагается, что общественные работы будут организованы в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях. И, наконец, предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство (трансфер) работников предприятий, приостановивших свою деятельность, могут получить бюджетные субсидии на их адаптацию к новому рабочему месту», - отмечается в сообщении столичной пресс-службы.



Обучение вновь принятого персонала может быть организовано либо в профильных образовательных учреждениях (колледжах, центрах профессиональной подготовки), либо в учебных подразделениях организаций (корпоративных университетах).



Ожидается, что в рамках программы, утвержденной правительством Москвы, помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тыс. человек пройдут переобучение, и порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы.



Реализация программы является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



