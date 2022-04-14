Назначен новый начальник ГУ ФСИН Челябинской области

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14 апреля 2022, 07:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Им стал Михаил Арсланов.

Состоялась церемония официального представления нового начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области. Нового руководителя ведомства представил директор ФСИН России Аркадий Гостев по ВКС. Им стал Михаил Арсланов. Указ о назначении был подписан Президентом Владимиром Путиным 4 апреля.

В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер. Он поздравил Михаила Арсланова с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве. По словам главы региона, одним из направлений совместной работы станут сотрудничество в соблюдении прав человека, а также трудоустройство и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Добавим, что ранее Михаил Арсланов возглавлял УФСИН по Удмуртской Республике.