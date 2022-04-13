На бензоколонках Латвии красуется наклейка самодовольного премьера Кариньша

Иногда создается такое впечатление, что санкции ввели не против России, а против латвийцев! Так считают жители страны. Вернее, такими фразами «описывают» свою автомобильную «жизнь».
Что греха таить, скоро поездка на автомобиле для простых людей, увы, станет роскошью. И правда: многие пары уже отказываются от второго автомобиля, детей доставляют в школу, садик на общественном транспорте или велосипеде.
Местные жители решили высказать свое мнение по поводу дороговизны топлива… интересным способом: на бензоколонках Юрмалы появилась наклейка с довольным премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем и словами «To izdariju es» (Это сделал Я).
Нет большого секрета, что г-н Кариньш бездействует в вопросе увеличения цен на топливо! Понятно, конечно, этот вопрос волнует жителей, но не премьера! Видимо, скоро премьер Латвии «отчалит» в родную Америку, а после «нас… хоть потоп», не знали?
Я бы назвала так – «прощальное удовольствие премьера»…
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