Националисты Латвии не хотят видеть в своей стране русских

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13 апреля 2022, 18:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Ingus Kruklitis / Shutterstock

Националисты Латвии продолжают высказывать ненависть к русским. Открыто! И тому есть масса подтверждений!



То, что русские жители Латвии испытали ненависть иностранного правительства и правящими националистами – факт! Например, изуверское отношение к памятнику Освободителей Риги, который, мало того, публично называют оскорбительными словами, так и действия есть – быстренько приняли закон, чтобы рассмотреть вопрос о сносе, не разрешили на 9 мая подходить к монументу и возлагать цветы, чтобы отдать дань тем, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Более того, правящие националисты, те, кто принимает законы в стране, публично говорят, мол, те, кто воевал м фашистской Германией – военные преступники.



И это только начало, у меня нет сомнений.



Ко мне вчера пришла в гости знакомая, которая родилась в Латвии, но гражданка России с видом на жительство. Ее сын – гражданин России с видом на жительство. Женщина она простая, но добросердечная, готовая в любой момент помочь тем, кому это нужно… Всегда улыбчивая… То, что я увидела вчера – шок! Она плакала и только говорила: «Таня, как уберечь мне моего сына. Нам надо время, чтобы решить имущественные, бытовые, финансовые дела, чтобы уехать в Россию. На это требуется время. Я вижу, что тут происходит. Ненависть к русским – не самое страшное! Тут начнут скоро уничтожать нас… любым способом. К этому все идет. Я вижу, как у моего сына просыпается ярость к нацистам. Может и открыто выступить за Россию… И что тогда? Его же «растерзают». Тут все, что против русских – хорошо… Я в магазине разговаривала по телефону на русском и мне две женщины, одна украинка, другая, видимо, латышка, кричали в лицо, чтобы я прекратила говорить по-русски. А, что дальше? Что?»



Какой ответ я должна дать знакомой? Я вижу, что ситуация в отношении русскоязычных ухудшается… Все зависит от исхода спецоперации. От этого зависит… жить ли русским в Латвии или нет…



Еще один пример.



Директор театра «Дайлес» Юрис Жагарс дал интервью латышским СМИ… Скажу сперва, что г-н Жагарс – творческий, демократичный человек. Однажды он мне сказал, что его семья была депортирована в Сибирь и выжила благодаря местному населению, и его бабушка всегда с уважением относилась к русским. Благодарила за то, что они, латыши, выжили.



Настрой г-на Жагарса понятен: в своем интервью он высказал мнение, что если русский артист высказал иное мнение в России, и вынужден был покинуть свою страну, то может стоит помочь тем русским, которые желают приехать, как беженцы в Латвию…



Что тут началось!!! Националистически настроенные титульные просто «разрывали» Юриса Жагарса…



Мнение из латвийских социальных сетей:



«Пусть эти русские сидят дома! Надо принимать украинцев, а не возиться с этими русскими! Нет им места тут!»



«Он хочет помочь актерам русским эмигрировать? Он не знает, что букву Z написали на театре Табакова эти русские актеры. Кого он сюда зовет! Надо принимать в театр украинских актеров, а эти пусть ищут другие теплые местечка, где поселиться!»



«Жагарс не знает, что большинство русских поддерживают Путина? Они такие же империалисты и враги, как все русские в России».



Скажите, г-да артисты, которые желают переехать в Латвии, дабы имеют иное мнение, вы уверены, что вас тут примут с добром? Вы уверены, что все будет отлично, когда у вас закончатся деньги? Вы уверены, что вас не заставят кричать «халь» у памятника Милды?



Вы, видимо, не знаете титульных хорошо! И даже если вы будете кричать, что Россия уже «не та» и рваться в Латвию, то вы тут чужие! Потому, как никогда латыши чужестранцев не принимали, а терпели, особенно, если ты русский! Да, это следует с прискорбием учесть…



Я поняла сейчас одно… Нынешняя Латвия – не та страна, в которой я родилась и жила много лет… Нет больше той доброты, уважения… А есть ненависть, ненависть, ненависть… Да, следует подумать о переезде на Родину, в Россию, чтобы жить…