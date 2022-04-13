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В Даугавпилсе ограничений 9 мая не будет

, 18:42 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Даугавпилсе ограничений 9 мая не будет

9 мая в Даугавпилсе возложение цветов к памятникам, посвященным советской армии, не будет ограничено. Об этом заявил мэр города Андрей Элксниньш.

В Латвии запретили проводить праздничные мероприятия 9 мая, но, индивидуальное возложение цветов пока еще можно. Более того, в Риге (вдруг) памятник Освободителям от нацизма признан… технически неисправным, и полностью огорожен железным забором с надписью – «опасно для жизни»…

Интересно, а для чьей жизни опасно? Чего так боятся правящие националисты?

Иное дело в городе Даугавпилсе, который обычно называют русскоязычным…

Мэр города Андрей Элксниньш, соблюдает новые указания правительства страны, но конкретно сказал:

«Сомневаюсь, что для возложения цветов возле памятников требуется разрешение самоуправления. В Даугавпилсе будут возлагать цветы, и никакие ограничения не помешают этому!»

Вот вам и латвийские города! Город городу – рознь!

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