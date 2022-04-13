Более 919 млн поездок совершено на общественном транспорте Москвы с начала года

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13 апреля 2022, 17:25

Фото: mos.ru

С начала 2022 года пассажиры совершили более 919 млн поездок на столичном общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил нам задачу - продолжать делать московский транспорт еще комфортнее, безопаснее, доступнее и современнее. Именно поэтому каждый год все больше жителей выбирают метро и Московское центральное кольцо (МЦК), трамваи, электробусы, автобусы и Московские центральные диаметры (МЦД). С начала года пассажиры совершили больше 919 млн поездок. Мы видим, что жители столицы предпочитают общественный транспорту личному. За этот же период количество совершенных поездок на автомобилях было на 5% меньше - это говорит о том, что часть автомобилистов стали пользоваться чаще общественным транспортом. Уверен, что в будущем мы и дальше будем видеть, как растет количество поездок. Мы к этому готовы - запас провозной способности есть», - отметил Максим Ликсутов.



Уточняется, что метро и МЦК с начала года воспользовались 571 млн пассажиров, трамваями - 43 млн, наземным транспортом - 261 млн, а МЦД - 44 млн.



Также отмечается, что за аналогичный период 2021 года пассажиры совершили около 850 млн поездок на общественном транспорте Москвы.



