Сенатор Евгений Савченко рассказал, как во время спиритических сеансов общался с «Господом Земли Моностоном»

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13 апреля 2022, 16:54 Источник: Коммерсантъ

Евгений Савченко, Фото: vk.com

Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов первого вице-спикера Белгородской облдумы Елену Бондаренко и заместителя председателя регионального парламента Валерия Сергачева. Поводом к этому событию послужили воспоминания бывшего белгородского губернатора и действующего сенатора Евгения Савченко, изложенные в книге «Потрясение». В ней он описал опыт своего общения с «Господом Земли Моностоном».



Политик руководил Белгородской областью 27 лет. В своем произведении Евгений Савченко сообщил, как во времена своего губернаторства с помощью женщины-«боговидицы» по имени Любовь он общался с Сергием Радонежским, Владимиром Высоцким и «Господом Земли Моностоном». С последним глава региона обсуждал правителей России и политическую ситуацию на Украине. При этом «Господа Земли Моностона» он воспринимает как «Творца монад», то есть «исходных энергетических импульсов, наделенных разумом, основы любого создания во Вселенной».



По некоторым сведениям, во времена губернаторства Евгения Савченко существенное влияние на белгородские элиты оказывал некий хорват Брацо, который проводил сеансы лечения молчанием — «тихим взглядом». Выступления Брацо в Белгороде спонсировала группа компаний «Эфко» и ООО «Интегра». Через Фонд Сергия Радонежского учредителями компании «Интегра» выступали сын Валерия Сергачева и Елена Бондаренко. Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова опубликовала решение президиума генсовета «Единой России» об исключении вице-спикеров из партии. Она заявила, что ее однопартийцы Сергачев и Бондаренко «дискредитировали политическую систему региона и то, что строилось так много лет».



По данным белгородских СМИ, содержанием книги «Потрясение» заинтересовались правоохранительные органы. Они проверяют произведение Евгения Савченко на наличие экстремизма.



