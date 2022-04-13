Южноуральцы могут жаловаться антимонопольщикам на высокие цены в телеграм-канал

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

13 апреля 2022, 14:34 Анна Семенова

В шоке от цен? Можно написать в антимонопольную службу. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Этот способ подойдет тем, кто не может дозвониться на горячую линию.

Новые ценники в магазинах – это тема номер один в бытовых разговорах южноуральцев. Химия, продукты и другие товары стали в некоторых случаях просто недоступными. В УФАС ранее уже была создана горячая линия для приема жалоб на неадекватные цены. Сообщить адрес и название магазина, название товара и разницу в стоимости можно на номер 8-963-470-41-55. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов и с пятницы по воскресенье с 9 до 16 часов. Но возмущенных челябинцев так много, что дозвониться порой просто невозможно.

При поддержке губернатора антимонопольщики открыли также чат-бот в Телеграме. Здесь в любое время суток можно получить ответы на распространенные вопросы и найти подсказку, как правильно обратиться с заявлением.

Адрес телеграм-канала: chel_ufas_bot.