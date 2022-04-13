Мошенники пытаются нажиться на родственниках солдат, погибших на Украине

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2022, 14:03 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Родственники погибших во время спецоперации на Украине солдат подверглись атакам телефонных мошенников, которые действуют с территории, подконтрольной киевскому режиму, и из Польши. Известно, что близкие российских военных имеют право на компенсацию и другие выплаты.



«Парень погиб еще в начале спецоперации. Обратилась ко мне знакомая его родителей — они были встревожены звонком неизвестных якобы из службы безопасности банка. Пытались заставить сделать манипуляции с переводом денег, которые якобы хотели похитить. Звонили с номера: +48577463855. Это польский код. Казалось бы, обычные мошенники. Но интересно другое — родители живут в глубинке, никто их раньше не беспокоил, да и они не могли быть кому-либо интересны. О гибели сына им сообщили его товарищи через третьи руки, но звонок был с украинской симки». – отмечает один из источников СМИ.



Эксперты предполагают, что мошенники нашли документы российского военнослужащего на поле боя и через соцсети установили контактные данные его родственников. Известно, что военнослужащие на линии фронта могут работать только со специальными средствами связи. Использование обычных мобильных телефонов запрещено, поэтому через такие каналы связи контакт перехватить было едва ли возможно. Главный совет близким военнослужащих — не публиковать лишних контактных данных в социальных сетях.



После начала спецоперации на Украине на жителей России посыпались атаки мошенников. Российские операторы еще в начале марта предупреждали о роботизированных обзвонах из-за границы с призывами или просьбами помочь родственникам.



«Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — пояснили в одной из компаний.



Интересно, что резкое снижение количества звонков мошенников было зафиксировано специалистами 1 марта. Количество ежедневных звонков упало в два раза. Также снижение активности киберпреступников, в том числе нацеленных на хищение личных средств граждан России, связывали с ударом российских ВКС по инфраструктуре 72-го центра информационно-психологических операций в начале марта.



Известны случаи, когда от имени общественных организаций россиян обзванивают роботизированные системы. Они сообщают, что объявлен сбор средств якобы на транспортировку погибших солдат ВС РФ.



Несколько дней назад спецслужбы в Нижнем Тагиле задержали троих мужчин, которые собирались получить 10 млн рублей от жены военнослужащего, попавшего в плен на Украине. Ранее жительница Нижегородской области добавилась в тематические чаты для получения информации о супруге, пропавшем на территории СВО, так как он перестал выходить на связь. К ней обратились неизвестные и предоставили видеозапись с допросом ее мужа. Как позже выяснилось, это видео было предоставлено одним из предполагаемых сообщников, который сотрудничал с украинским call-центром. Преступники ввели женщину в заблуждение, сообщив, что от них зависит судьба военного, и запросили 10 млн рублей за его жизнь. Женщина согласилась отдать им 400 тыс. рублей, но передача средств уже проходила под контролем оперативников.



