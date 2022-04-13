Адвокат Жорин рассказал о слухах в Италии про Россию: дерутся за хлеб, закончились пломбы, и люди не могут лечить зубы

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13 апреля 2022, 13:11 Источник: Тeleprogramma.pro

Сергей Жорин, фото: vk.com/advokat_zhorin

На Западе сейчас появилось много домыслов о жизни в России. В мире идет информационная война. Канал СNN распространил информацию, что в России начался голод, и так тяжело с продуктами, что люди дерутся за еду.

Адвокат Сергей Жорин часто бывает в Италии, он поделился, какие перлы услышал. По словам юриста, в Италии рассказывают, что в России люди якобы дерутся за сахар, хлеб и тушенку.

Больше всего его шокировала новость, что в России закончились пломбы, и люди не могут полечить зубы, - сообщает Teleprogramma.pro.

Как отметил адвокат, жители Италии сейчас страдают из-за санкций. В феврале газ в Европе подорожал. Итальянцы поняли, что с поставками российского газа могут возникнуть проблемы и мгновенно раскупили пеллеты - биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Люди топят пеллетами печки. "Люди были в панике, надо было еще умудриться найти пеллеты в магазинах", — раскрыл Сергей Жорин.

Знакомые сотрудника редакции "АН", живущие в Италии, рассказали, что газ подорожал на треть, и примерно также выросли цены на продукты.