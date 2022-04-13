В форуме «Здоровье нации — основа процветания России» примут участие известные учёные и врачи

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13 апреля 2022, 11:54

С 11 по 13 мая 2022 г. в Гостином Дворе (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4) пройдет Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», организаторами которого являются Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, федеральных министерств и ведомств, Правительства Москвы, администраций регионов, Общественной палаты, РСПП, ТПП РФ, ФНПР.

В рамках деловой программы мероприятия состоится пленарное заседание «Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи – стратегическая задача обеспечения устойчивого развития и стабильности России», а также научно-практическая конференция, семинары, круглые столы.

Российский Союз боевых искусств выступил инициатором и организатором дискуссии «Спортивная дипломатия: время больших возможностей», которая состоится 12 мая в 13:30 в рамках деловой программы форума. Целью проведения круглого стола является повышение конкурентоспособности российской спортивной отрасли на международной арене и участие в международном механизме принятия решений.

Основными темами для обсуждения стали задачи спортивной дипломатии, включая современный этап, стратегия и тактика развития спортивной дипломатии в России и мире, пути интеграции в мировое сообщество и культурное пространство посредством участия в международной деятельности, создание профессиональной среды спортивной дипломатии, переподготовка и повышение квалификации и повышение конкурентоспособности российских физкультурно-спортивных организаций на международной арене.

В работе круглого стола примут участие представители Минспорта России, МИД России, НКО ФКиС, спортивных федераций, ВУЗов и СУЗов, спортивных телеканалов и интернет-порталов, СМИ.

В качестве спикеров свое участие подтвердили Елена Истягина-Елисеева – Директор Государственного музея спорта, зампредседателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ, профессор Высшей школы экономики, Дмитрий Егорченков – Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Елена Пономарёва – Доцент Кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И.Н. Герчиковой МГИМО (У) МИД России, научный руководитель программа МВА Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО (У) МИД России, канд. экон. наук, а также другие видные спортивные и общественные деятели нашей страны.