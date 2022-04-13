Россиянкам, детей которых перепутали в роддоме 40 лет назад, выплатят компенсацию морального вреда

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13 апреля 2022, 10:55

В Челябинской области суд постановил возместить моральный вред и выплатить в общей сложности 8 миллионов рублей двум женщинам и их дочерям, которых подменили в 1982 году.

Изначально пострадавшие просили по 10 млн руб., но суд удовлетворил требования частично. В итоге каждая получит от Минфина по два миллиона. В районном суде женщинам отказали, объяснив решение тем, что в те времена, когда произошла подмена, в законе не было такого понятия как компенсация морального вреда. Однако в областном суде справедливость восторжествовала.

У одной из женщин сомнения в том, что в роддоме отдали ее ребенка, возникли сразу. Не верил и супруг, который даже обвинял жену в измене и применял физическое насилие. Только сейчас, после проведения теста ДНК, удалось установить истину.