Молодёжь Подмосковья помогает в сборе гумпомощи для Донбасса

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13 апреля 2022, 10:08

Сбор помощи Донбассу, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Подмосковье участвует в организации помощи республикам Донбасса. К сбору гуманитарной помощи примкнули и дети, оказывают посильное содействие. Сообщает сайт телеканала «360 ТВ».

Гимназия имени Примакова в подмосковном Одинцово тоже участвует в общественном деле. Местный блогер Влад Кобяков на встрече с учениками спросил, чем они могли бы помочь. «Будет круто, если молодежь Подмосковья сделает какое-то доброе дело и поможет людям. Это очень важно», — отметил общественник.

Школьники гимназии предложили собрать гуманитарную помощь. В итоге удалось собрать массу вещей: бытовая техника, продукты, предметы первой необходимости. Также российские и республиканские военные получат от ребят открытки и письма. К инициативе присоединились и другие школы Подмосковья.

Заботу и отзывчивость больше всего оценили те, кто сам пережил всю военную ситуацию в Донбассе на себе. Одиннадцатиклассник Олег подольской школы №34 приехал в Подмосковье из Донецка.

«Это очень важно для нас, потому что людям, которые находятся на границе фронта, очень плохо сейчас. Я очень рад, что им приносят гуманитарную помощь. Просто вода, еда, медикаменты — это реально тепло и важно», − отметил старшеклассник.