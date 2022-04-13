Названы топ-5 городов Южного Урала по численности населения

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13 апреля 2022, 07:39 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Магнитогорск. Фото Л. Ковалевой (Южноуральская панорама)

Челябинск и Магнитогорск заняли первые строчки рейтинга.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал среднегодовую численность постоянного населения по крупным и маленьким городским округам. В исследовании были использованы данные за 2021 год, собранные Федеральной службой статистики по Челябинской области.

В топ-5 городов Южного Урала по численности населения вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Копейск. А самыми маленькими стали Локомотивный, Карабаш, Усть-Катав, Верхний Уфалей и Трехгорный.

Комментируя свежий рейтинг, авторы телеграм-канала «KARLMARKS» отмечают, что было бы более корректно сравнить численность населения городов Челябинской области по сравнению с прошлыми годами.

«И вот там бы мы увидели, что, например, самый большой город региона - Челябинск - за год сократился по численности населения почти на 9 тысяч человек, зато за 10 лет «поправился» более чем на 45 тысяч. А один из самых маленьких городов – Карабаш – за год «похудел» по населению всего на 150 человек с хвостиком, а за 10 лет снизился по численности более чем на 2400 человек», – сообщает «KARLMARKS».