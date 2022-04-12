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5-й пакет санкций ударит по производителям гражданской кремниевой продукции, но не по оборонпрому

, 22:35 , Журналист Источник: kommersant.ru

5-й пакет санкций ударит по производителям гражданской кремниевой продукции, но не по оборонпрому

Наложенный пакет европейских санкций против России ударит скорее по гражданской продукции, нежели по оборонительной. Он вводит запрет на поставку в страну материалов для производства микросхем, в частности кремния. В РФ присутствуют месторождения данного материала и производство кремниевых пластин. Однако оно пригодно только для технологии специального назначения, а пластины для гражданской электроники, как правило, закупались в Европе. Иными словами, санкции ударят только по производителям гражданской продукции. Оборонный заказ может не пострадать.

Как и было заявлено выше, в России есть кремниевые месторождения. Также присутствуют компании, занимающиеся его производством. Крупнейшими из таких организаций являются «Группа Кремний» (Брянск), «Русал Кремний Урал» (Свердловская область) и «Солар Кремниевые Технологии» (Подольск). Производством высокочистого монокристаллического кремния занимается «НИИП Росатом». В нашей стране есть производители кремниевых пластин, однако они обеспечивают в основном выпуск микросхем и дискретных полупроводников специального назначения. «Для относительно современной продукции уровня 180-90 нм они не подходят по техническим причинам», - заявляет исполнительный директор Ассоциации Российских Разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

В результате от санкций пострадают только производители гражданского назначения, как «Микрон» и в случае запуска «Нм-Тех». Обеспечить гражданские производства российским кремнием в ближайшее время невозможно, это потребует значительных инвестиций. Также из-за санкций отечественные производители оказались отрезаны от тайваньских фабрик. Сотни тысяч уже оплаченных процессоров рискуют просто не доехать до РФ.

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