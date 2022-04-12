5-й пакет санкций ударит по производителям гражданской кремниевой продукции, но не по оборонпрому

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2022, 22:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Наложенный пакет европейских санкций против России ударит скорее по гражданской продукции, нежели по оборонительной. Он вводит запрет на поставку в страну материалов для производства микросхем, в частности кремния. В РФ присутствуют месторождения данного материала и производство кремниевых пластин. Однако оно пригодно только для технологии специального назначения, а пластины для гражданской электроники, как правило, закупались в Европе. Иными словами, санкции ударят только по производителям гражданской продукции. Оборонный заказ может не пострадать.

Как и было заявлено выше, в России есть кремниевые месторождения. Также присутствуют компании, занимающиеся его производством. Крупнейшими из таких организаций являются «Группа Кремний» (Брянск), «Русал Кремний Урал» (Свердловская область) и «Солар Кремниевые Технологии» (Подольск). Производством высокочистого монокристаллического кремния занимается «НИИП Росатом». В нашей стране есть производители кремниевых пластин, однако они обеспечивают в основном выпуск микросхем и дискретных полупроводников специального назначения. «Для относительно современной продукции уровня 180-90 нм они не подходят по техническим причинам», - заявляет исполнительный директор Ассоциации Российских Разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

В результате от санкций пострадают только производители гражданского назначения, как «Микрон» и в случае запуска «Нм-Тех». Обеспечить гражданские производства российским кремнием в ближайшее время невозможно, это потребует значительных инвестиций. Также из-за санкций отечественные производители оказались отрезаны от тайваньских фабрик. Сотни тысяч уже оплаченных процессоров рискуют просто не доехать до РФ.