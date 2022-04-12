Житель Долгопрудного проглотил лезвие бритвы

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12 апреля 2022, 22:17

Фото: pixabay.com

В выходные в Долгопрудненскую больницу обратился пациент. Он жаловался на острые боли в животе. Врачи обследовали его и выяснили, что мужчина проглотил кусок лезвия от бритвы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, лезвие было найдено в верхней части желудка. Кусок лезвия изогнулся на 90 градусов, а размер его составил 1х0,5 сантиметров.



Мужчина вовремя приехал в больницу и таким образом остался жив. Иначе лезвие прошло бы через стенки желудочно-кишечного тракта, их содержимое вылилось бы в брюшную полость, и наступила бы смерть.



Но врачи смогли с помощью специального защитного колпачка, который не травмирует слизистую, извлечь лезвие из желудка.



Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, и скоро его выпишут домой.