Женщине удалили огромную кистому в Воскресенске

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12 апреля 2022, 21:58

Фото: pixabay.com

Врачи Воскресенской больницы прооперировали женщину, удалив пятнадцатикилограммовую кистому. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, 54-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на боли и увеличение объема живота. Проведя обследование, врачи обнаружили опухоль яичника гигантских размеров.

При этом женщина уже знала о небольшой кисте, но в январе живот начал расти с большой скоростью и болеть. Также отмечается, что иногда пациентке тяжело дышала.

«Мы провели операцию по удалению кистомы, которая длилась 2 часа. Новообразование достигло гигантских размеров и весило 15 килограммов», - рассказала заведующая гинекологическим отделением Воскресенской больницы Ольга Власова.

Врачи успешно прооперировали женщину. Сейчас она уже хорошо себя чувствует и выписана из больницы на амбулаторное наблюдение гинеколога.

Чтобы выявить заболевание на ранних сроках и эффективнее пройти лечение, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, отмечают врачи.