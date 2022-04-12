Депутат Павел Крупник предложил способы борьбы с завышенными ценами

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12 апреля 2022, 21:28

Фото: pixabay.com

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением урегулировать наценки на розничные товары. Это нужно для того, чтобы торговые сети прекратили необоснованно завышать цены, сообщает «АБН».

Политик объяснил, что на резкий рост розничных цен на товары жалуется большое количество граждан. Например, очень сильно подорожали бытовая техника, электроника и некоторые продукты.

На какие-то товары нынешние цены обоснованы, в отличие от товаров отечественного производства. Они, в свою очередь, не связаны с импортом или колебаниями курсов валют. Крупник считает, что подорожание товаров связано только с «недобросовестными действиями» части бизнеса и некоторых торговых сетей.